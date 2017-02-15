Витория: в Дортмунде будет тяжело, но у «Бенфики» есть аргументы

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась в пользу хозяев — 1:0.
«Это, без сомнений, смачная победа. Честно говоря, давать комментарии после таких матчей непросто. Я согласен, что „Боруссия“ — сильный соперник и что они владели преимуществом на протяжении большей части встречи. В первой половине нам чего-то не хватало в обороне, но в перерыве мы перестроились. Кроме того, мы изучили, как можно использовать против „Боруссии“ стандарты, и это сработало.
В Дортмунде будет тяжело, но у нас есть аргументы. Есть аспекты, в которых мы можем прибавить. Мы сражались, отдали все силы без остатка, и именно из этого складываются победы. Поздравляю Эдерсона, этот вратарь снова продемонстрировал класс. На этот раз — против команды, которая забила очень много на групповом этапе», — приводит слова Витории официальный сайт УЕФА.