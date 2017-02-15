Эдерсон: в матче с «Боруссией» героем была вся «Бенфика»

Вратарь «Бенфики» Эдерсон Мораес не считает, что он стал главным героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Мы ждали открытой игры, и так и получилось. Я сделал несколько хороших сейвов, но не думаю, что сыграл геройски. Героем была вся команда, именно это стало одним из ключей к нашему успеху», — приводит слова Эдерсона официальный сайт УЕФА.
Ответный матч команды проведут в Дортмунде 8 марта.