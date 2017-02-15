Косельни: «Арсенал» способен победить «Баварию» в Мюнхене

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча состоится 15 февраля в Мюнхене.
«Мы знаем, что способны победить здесь. Раньше у нас это получалось. Первый матч очень важен. Если мы его провалим, то ответный поединок дома не будет иметь решающего значения.
Мы остаёмся сосредоточенными на своей работе даже во времена неудач. Очень важно, что мы правильно реагируем на неудачи. У нас хорошая команда, и мы показали правильную реакцию после проигрышей „Уотфорду“ и „Челси“», — приводит слова Косельни официальный сайт УЕФА.