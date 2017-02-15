Табидзе: переход в российскую Премьер-Лигу — большой шаг вперёд

Новичок «Урала» Джемал Табидзе прокомментировал свой переход из бельгийского «Гента». Напомним, защитник тренировался с екатеринбургской командой с начала второго учебно-тренировочного сбора на Кипре. По итогам просмотра «Урал» подписал с Табидзе контракт.
«У меня был контракт с „Гентом“. Ещё шесть месяцев я принадлежал этому клубу. В первой команде на меня не рассчитывали. В основном я играл в дублирующем составе. Меня это не устраивало. Агент мне предложил вариант с „Уралом“. Я быстро согласился, потому что считаю переход в российскую Премьер-Лигу большим шагом вперёд. В команде меня встретили хорошо. Здесь все профессионалы. Поэтому легко нашёл со всеми общий язык.
С Георгием Чантурией знаком. Но мы с ним не близкие друзья. Когда решался мой переход, я его спросил про „Урал“», — приводит слова Табидзе официальный сайт «Урала».