Мурьель: «Интер» – один из вариантов продолжения карьеры для меня

Нападающий «Сампдории» Луис Мурьель подтвердил, что летом 2017 года может покинуть генуэзцев и перейти в другой клуб. Одним из вариантов продолжения карьеры для Мурьеля является миланский «Интер».
«Вокруг меня ходят много слухов. У меня сейчас есть несколько вариантов продолжения карьеры. Посмотрим, что произойдёт летом. „Интер“ – это один из вариантов. Но в данный момент я полностью сосредоточен на успешном завершении сезона», — приводит слова Мурьеля Sportyou.
В нынешнем сезоне 25-летний колумбиец провёл 24 матча в Серии А и забил 9 голов.