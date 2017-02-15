Иньеста не может найти объяснения провалу «Барселоны» в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признал закономерность поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике были разгромлены со счётом 0:4.
«У нас был очень неудачный день на турнире, который тебе не прощает ошибок. По итогам этой игры ничего положительного для нас нет, здесь всё негативно. Соперник превзошёл «Барселону» во всём — как в игре, так и в эффективности. И объяснения этому нет. Теперь нам надлежит думать об ответной игре и попытаться добиться соответствующего результата», — приводит слова Иньесты Marca.
Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.