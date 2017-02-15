Луис Энрике не совладал с нервами и хотел наброситься на журналиста

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4) пребывал далеко не в лучшем психологическом состоянии, а после пресс-конференции его нервы не выдержали, и он был готов наброситься на журналиста TV3 Хорди Грау, передаёт Marca.
Наставнику сине-гранатовых не понравились вопросы Грау, касающиеся, в частности, тактических решений в этой встрече. Согласно информации, тренер настолько перестал контролировать себя, что его должны были держать трое, чтобы он не набросился на Грау.
«Он повторял: «Не трогайте меня. Посмотрим, будешь ли ты использовать такой же тон в следующий раз, когда мы одержим победу», — рассказал один из журналистов, который был очевидцем произошедшего.