Фернандес: поражение не повлияет негативным образом на «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес уверен, что тяжёлое поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» не скажется на игроках негативно. Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике были разгромлены со счётом 0:4.
«Это был не наш день, а соперник действовал очень эффективно. Поэтому нам остаётся лишь поздравить его с успехом. «ПСЖ» был свежим и сумел забить быстрый гол. В результате наша задача очень усложнилась. Но это футбол, здесь может происходить подобное. Футболисты знают, что такие ситуации можно преодолевать. Поражение не повлияет негативным образом на «Барселону», — цитирует Фернандеса Marca.
Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.