Клюйверт: приобретение «ПСЖ» Месси? Никогда не говори никогда

Спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт не исключает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси когда-нибудь будет защищать цвета парижского клуба. Клюйверт сказал это перед матчем своей команды с каталонским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Играя на своём поле, подопечные Унаи Эмери разгромили сине-гранатовых со счётом 4:0.
«Приобретение «ПСЖ» Месси? Никогда не говори никогда. Это мир футбола, но полагаю, что в данный момент Месси всем доволен в «Барселоне», — приводит слова Клюйверта Marca.
Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.