Капелло дал совет «Наполи», как можно победить «Реал»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло советует «Наполи» играть с испанским грандом без боязни. Этим командам предстоит встретиться друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Думаю, что нелегко придётся обеим командам. Я видел игру «Реала» с «Осасуной», и команда не показала впечатляющего футбола. Кроме того, Зидан внёс некоторые изменения в оборону, поскольку «Наполи» очень силён на контратаках. «Наполи» должен будет сыграть с верой в свои силы, демонстрируя командную скорость и волю к победе. Если же «Наполи» не будет действовать в этом ключе, то будет нелегко победить соперника с психологией победителя», — цитирует Капелло Marca.
Первый матч между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «Королевского клуба», ответный – 7 марта.