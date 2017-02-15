Зидан: больно, когда критикуют моих футболистов, и речь идёт не только о Бензема

Главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану в очередной раз пришлось комментировать критику в адрес нападающего команды Карима Бензема. Соотечественник французского специалиста по ходу нынешнего сезона уже неоднократно подвергался нападкам за свою игру.
«Каждый может говорить всё, что угодно, высказывая своё мнение. А важно то, что я вижу его каждый день на тренировках работающего с отдачей. А потом люди могут попросить ещё одного такого футболиста. Мне больно, когда критикуют моих футболистов, и речь идёт не только о Бензема. Хотя иногда это полезно для прогресса. Карим и все другие знают, что могут подвергаться критике», — приводит слова Зидана Marca.