Капелло считает, что «Бавария» пока не оправдывает ожиданий своей игрой

Бывший главный тренер «Милана», мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло проанализировал игру мюнхенской «Баварии». Итальянский специалист считает, что футбол подопечных Карло Анчелотти оставляет желать лучшего.
«Я смотрю много матчей с участием «Баварии». И могу сказать, что они не показывают такой сильной игры, которой от них ожидают. Перед Анчелотти очень сложная задача. Ведь ему предстоит изменить стиль игры команды после того, как она три года исповедовала определённую философию под руководством Гвардиолы. Футболисты уже привыкли к тому, чтобы быстро отнимать мяч у соперника, делать большой объём беговой работы. А у Анчелотти другие концепции и ожидания. Речь идёт об игре без мяча, которая должна осуществляться совершенно иным образом», — цитирует Капелло Focus Online.