Президент «ПСЖ»: в матче с «Барселоной» мы добились почти невозможного

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над «Барселоной» (4:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы здесь не для того, чтобы отправлять кому-то сообщения. Но было очень важно выиграть этот матч. Это фантастическая победа. Мы обыграли лучших футболистов в мире. Одолеть «Барселону» 4:0 очень сложно, мы добились почти невозможного.
Это был фантастический матч, под руководством фантастического тренера, с участием фантастических игроков, сотрудников и болельщиков. Они были неподражаемы. Но впереди второй матч, ещё минимум 95 минут. Это будет ещё более тяжёлая игра, поэтому мы должны быть готовы», — цитирует Аль-Хелаифи Goal.
Ответный матч состоится 8 марта на «Камп Ноу».