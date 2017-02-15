Международный фестиваль «Спортивная волна—2017» пройдёт в Турции, на побережье города Белека, с 6 по 13 мая. «Спортивная волна» — это настоящий праздник спорта, который объединяет опытных футболистов разных поколений и игроков на любительском уровне.
Спортивная программа фестиваля будет наполнена разнообразными спортивными активностями: соревнования по пляжному волейболу, покеру, FIFA 17, серия интеллектуальных игр. Для девушек будет организована программа по йоге.
Все подробности на сайте организаторов.
В рамках фестиваля «Спортивная волна» пройдёт любительский футбольный турнир