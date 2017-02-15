Приставы выставили на продажу арестованное здание «Томи»

Приставы передали на реализацию арестованное за долги по налогам здание «Томи». Ранее здание было оценено специалистами в 65,8 млн рублей.
«Направлен на реализацию административно-бытовой корпус ФК „Томь“, расположенный по адресу: Томск, улица Белинского, 11/1. Необходимый пакет документов вместе с постановлением о передаче объекта на торги вчера вечером передан в территориальное управление Росимущества», — говорится на официальном сайте УФССП по Томской области.
«Томь» после 17 туров РФПЛ занимает последнее место в турнирной таблице с девятью очками.