На подготовку аэропорта Казань к ЧМ-2018 будет потрачено 50 млн рублей

На подготовку инфраструктуры аэропорта Казань к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года будет потрачено порядка 50 млн рублей. Об этом в интервью «РБК-Татарстан» рассказал генеральный директор международного аэропорта Алексей Старостин.
«Опираясь на имеющийся опыт обслуживания большого числа пассажиров в узкий временной интервал, в международном аэропорту Казань был специально разработан операционный транспортный план. Мы ожидаем, что порядка 18 тыс. поклонников футбола воспользуются услугами аэропорта в период за 10 часов до начала матча и в течение 10 часов после его завершения. Инфраструктура аэропорта в целом готова к таким объёмам и способна выдержать подобные пиковые нагрузки.
Да, от нас потребуется определённое усиление – на период чемпионата нам необходимо будет увеличить пропускную способность на международных линиях. Для этого мы планируем обустроить дополнительные помещения и докупить специальную технику. В целом порядка 50 млн рублей будет потрачено на подготовку инфраструктуры аэропорта к чемпионату мира по футболу», — рассказал Старостин.