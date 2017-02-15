Митроглу: «Боруссия» Д играла хорошо, но мы реализовали свой момент, а они нет

Нападающий «Бенфики» Константинос Митроглу прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Митроглу стал автором единственного гола.
«Соперник играл очень хорошо. Они здорово контролировали мяч. Тем не менее мы также хорошо проделали свою работу, даже если в конце игры нам немного повезло. У нас было не так много моментов, но один мы реализовали. В Лиге чемпионов нужно грамотно распоряжаться моментами, это мы и сделали, а соперник нет», — цитирует Митроглу пресс-служба «Боруссии».