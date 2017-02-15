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Защитник «Факела» Бурнаш: нам по силам попасть в стыковые матчи ФНЛ

15 февраля 2017, среда. 11:16. Футбол
Защитник «Факела» Георгий Бурнаш высказался о шансах команды побороться за выход в российскую Премьер-Лигу. После 24 туров воронежский клуб занимает в ФНЛ 5-е место.

«В «Факеле» сейчас собраны очень квалифицированные и мастеровитые футболисты. Когда мы вышли в ФНЛ из второго дивизиона, нас, возможно, всерьёз никто не воспринимал. Но когда мы выдали серию из 10 игр, в которых одержали 9 побед, то отношение изменилось. Плюс в Воронеже особенные болельщики, которые всегда гонят команду вперёд. Это очень сильно мотивирует и придаёт сил.

Стоит ли задача выхода в РФПЛ? Перед нами стоит задача выигрывать каждый следующий матч. А как будет в итоге — посмотрим после 38-го тура. На мой взгляд, нам по силам попасть как минимум в стыковые матчи», — цитирует Бурнаша Onedivision.
Источник: Onedivision Сообщить об ошибке
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