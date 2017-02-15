Хитцфельд: Анчелотти заслуживает абсолютного доверия

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» и сборной Швейцарии Оттмар Хитцфельд адресовал слова похвалы нынешнему наставнику немецкого гранда Карло Анчелотти. Хитцфельд считает, что итальянский специалист выполняет свои функции надлежащим образом.
«Анчелотти заслуживает абсолютного доверия. Думаю, что в апреле и мае «Бавария» будет в своей оптимальной форме. Анчелотти знает, что его команды к концу сезона могут кое-что показать. Он добивается этого правильной дозировкой нагрузки и ротацией», — приводит слова Хитцфельда Eurosport.