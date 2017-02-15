Д. Комбаров: нагрузки у Карреры просто огромные

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым рассказал о тренировочном процессе наставника красно-белых Массимо Карреры.
«Мы тактические упражнения делаем в очень медленном темпе – там происходят перестроения, всё повторяется, закрепляется. Вот это можно назвать «водит за руку»? Наверное, да, но прямого контакта нет. Потом всё это оттачивается в динамике, мы понимаем, кому куда бежать, кого где страховать. Есть уверенность.
Нагрузки у Карреры просто огромные: и на первом сборе, и сейчас. Иногда, как в детстве, еле до кровати доходишь. Мы бегаем разные отрезки, которые с другими тренерами не использовались. Надеюсь, всё это пойдёт в плюс», — сказал Комбаров.
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