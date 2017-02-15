«Бавария» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

15 февраля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Арсенал».
Встречу 15.02.2017 рассудит сербская бригада арбитров во главе с рефери Милорадом Мажичем.
Ранее друг с другом команды встречались 10 раз. Пять матчей завершились победой «Баварии», дважды команды сыграли вничью, и три раза сильнее оказались футболисты «Арсенала».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2015 году и завершилась домашней победой «Баварии» со счётом 5:1.
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