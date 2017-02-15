Воспитанники детских домов будут выводить игроков на матчи Кубка конфедераций

Более чем 350 детей в возрасте от 6 до 10 лет получат возможность выйти на поле за руку с кумиром в матчах Кубка конфедераций — 2017. Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.
14 февраля 40 воспитанников московских детских домов, а также детей из приёмных и малообеспеченных многодетных семей собрались в крытом манеже московского ФК «Мегасфера», чтобы поиграть в футбол. Юные поклонники футбола и не догадывались, что их ждёт большой сюрприз. Все они были включены в эксклюзивную программу, благодаря которой они смогут выйти на поле перед матчами «турнира чемпионов» за руку с футболистами команд-участниц с разных континентов.
«Я много раз выходил на поле за руку с детьми и видел их эмоции. Кто-то волнуется, кто-то воодушевлён. В любом случае это незабываемые впечатления для детей», — рассказал экс-капитан сборной России Роман Широков.
Кубок конфедераций — 2017 пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.