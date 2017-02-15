Шалимов: преимущество «Краснодара» над «Фенербахче» — в первой игре дома

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, в каком состоянии подходит команда к матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», который состоится 16 февраля.
«Настроение боевое, сборы мы провели плодотворно, главное было избежать травм, думаю, у нас всё получилось. Несмотря на то что это первая официальная игра в этом году, волнений я не испытываю. На сборах нам, конечно, было бы лучше сыграть с командой уровнем выше, чем „Марбелья“, но главная задача была наиграть состав.
Петров тренируется не в общей группе, как и Мамаев. Измайлов не сыграет, у него хроническая травма колена. Гранквист пропускает эту игру из-за дисквалификации. Да, он капитан команды, но у нас есть достойные защитники, способные его заменить.
На игроках соперника мы не заостряем внимания. У них есть неординарные игроки, это крепкая команда, которая очень плотно играет в обороне и легко переходит в контратаку. У нас есть преимущество в том, что „Фенербахче“ уже отыграл несколько матчей, в команде должна произойти ротация. Задача у нас одна — играть хорошо и выигрывать каждую игру. Всех новичков мы взяли на освобождённые позиции. Пока новобранцами доволен, когда начнутся официальные игры, тогда и будет видно, кто способен выполнять в той или иной мере поставленные задачи. Сложно сказать, где лучше играть первый матч, главное завтра не пропустить. Много в этой игре будет зависеть от нас, но так же многое зависит и от соперника. «Фенербахче» — крепкая команда, но наше преимущество в первой игре дома.
К Адвокату испытываю уважение, мы общались в тот период, когда он тренировал сборную, а я работал в РФС. Уважение — больше нечего добавить», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.