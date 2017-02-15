Ари не сыграет с «Фенербахче» и может покинуть «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть команду. Об этом в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, сообщил главный тренер «горожан» Игорь Шалимов. Ари в этой игре участия не примет.
«Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдёт, а к этому матчу он не готовится», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.
Ранее сообщалось, что Ари может перейти в «Хэнань Цзянье», но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что бразилец останется в «Краснодаре».