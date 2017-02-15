Хуммельс: Мюллер не нуждается в утешении

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс считает, что с нападающим команды Томасом Мюллером ничего страшного не происходит. У футболиста сборной Германии сбился прицел: Мюллер принял участие в 17 матчах Бундеслиги и отметился лишь 1 голом, а также 6 результативными передачами.
«Мюллер не нуждается в утешении. Он хорошо знает, что у футболистов атакующего плана бывают удачные и неудачные периоды. Томас осуществляет на тренировках соответствующую работу и забивает с постоянством. И это лишь вопрос времени, чтобы он вновь начал поражать ворота соперников в матчах», — приводит слова Хуммельса tz.