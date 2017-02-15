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Футболисты «Фенербахче» прибыли в Краснодар
15 февраля 2017, среда. 13:33.
Футбол
Футболисты «Фенербахче» прибыли в Краснодар на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», сообщает официальный «твиттер» турецкого клуба.
Встреча состоится в четверг, 16 февраля, на арене «Краснодара». Начало игры — в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в Турции 22 февраля.
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Источник:
«Чемпионат»
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