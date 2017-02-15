«Мордовия» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы на матч Кубка ФНЛ

Стали известны стартовые составы «Мордовии» и «СКА-Хабаровск», которые сыграют во втором туре Кубка ФНЛ. В первом туре «Мордовия» обыграла «Динамо СПб» — 1:0, а «СКА-Хабаровск» уступил «Тюмени» — 1:2.
«Мордовия»: Калюжный, Чалов, Багаев, Лебедев, Сабитов, Захарченко, Петров, Кренделев, Игнатович, Пазин, Лукьянов.
Запасные: Увин, Молодцов, Навлетов, Осипов, Усов, Кузин, В. Сысуев, Е. Сысуев, Дегтярев, Амбарцумян.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Удалый, Купчин, Дьяченко, Плетин, Дедечко, Калинский, Друзин, Димидко, Кобялко.
Запасные: Соромытько, Вятский, Иванов, Микуцкис, Рылов, Карасев, Черевко, Булия, Никифоров.
Видеотрансляция матча «Мордовия» — «СКА-Хабаровск» доступна тут.