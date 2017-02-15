Пануччи: поставил бы € 1 на «Наполи» и € 100 на «Реал»

Бывший защитник «Милана» и мадридского «Реала» Кристиан Пануччи поделился мнением о предстоящей борьбе «сливочных» с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пануччи считает «Королевский клуб» фаворитом в матчах с неаполитанцами.
«Наполи» — команда, выходящая на поле, чтобы демонстрировать зрелищный футбол. Если сказать правду, то считаю, что у неаполитанцев есть определённый шанс на выход в следующий раунд. Всё зависит и от того, как будет играть сам «Реал». Испанцы – явные фавориты этого противостояния, они обладают опытом выступления в Лиге чемпионов. Я бы поставил € 1 на «Наполи» и € 100 на «Реал», — цитирует Пануччи Marca.
Первый матч между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «сливочных», ответный – 7 марта.