А. Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона

Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщил генеральный директор самарского футбольного клуба Виталий Шашков.
«Александр Глеб подписал контракт с „Крыльями Советов“ до конца этого сезона с возможностью продления. На данный момент футболист уже находится в расположении клуба и тренируется», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Накануне игрок прибыл в расположение самарской команды и успешно провёл медицинское обследование. Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ. На счету Александра Глеба 8 матчей за «крылышки» и 1 результативный пас.