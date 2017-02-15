Фернандо рассказал, как он подшутил над Маурисио

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, что мечтает выучить английский язык, при этом у него есть определённые успехи в изучении русского.
«Сегодня для того, чтобы общаться с игроками твоей команды, нужно знать несколько языков. Я уже немного говорю по-русски, хотя лучше всё-таки понимаю то, что говорят мне. Мой родной язык — португальский. В «Сампдории» более или менее освоил итальянский. Теперь мечтаю выучить английский. А пока подшучиваю над Маурисио, у которого с русским кое-какие проблемы.
Помню, мы летели вместе в самолёте, и я решил его разыграть. Маурисио не знал, как сказать по-русски «извините», и обратился ко мне с просьбой перевести это слово. Я умышленно ответил: «Спасибо». Он повторил за мной: вместо «извините» сказал «спасибо». Все дружно рассмеялись! С тех пор Маурисио в подобных ситуациях, когда просит что-то перевести на русский, подозрительно смотрит на меня. Наверное, думает: «А вдруг опять Фернандо меня разыгрывает?..» — цитирует бразильца пресс-служба красно-белых.