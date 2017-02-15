Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси не сыграет против «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 16 февраля. Об этом сообщает Fanatik.
«Фенербахче» уже прилетел в Россию, но без голландского футболиста. У ван Перси возникли проблемы со спиной, и Дик Адвокат решил не рисковать здоровьем нападающего.
Напомним, что Робин ван Перси ранее был дисквалифицирован на три ближайшие игры чемпионата Турции, а также заплатит штраф в размере € 5 тыс.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Фенербахче». Начало – 19:00 мск.