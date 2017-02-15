Моуринью: «МЮ» не может выбирать, играть ему в Лиге Европы или нет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что Лига Европы не тот турнир, где его команда хотела бы играть, но выбирать не приходится. 16 февраля манкунианцы на «Олд Траффорд» примут «Сент-Этьен».
«Лига Европы не тот турнир, где мы хотели бы играть, но мы уважаем этот турнир. Мы не можем выбирать соревнования. Наша ситуация действительно сложная. Матчи Лиги Европы проводятся по четвергам, и это осложняет положение. К этому добавляется Кубок Англии и Кубок лиги. Матч с «Манчестер Сити» был перенесён, и если мы пройдём дальше, то снова возникнут трудности.
Но мы играем, чтобы победить. Думаю, это хорошая возможность добавить опыта команде. Международный опыт – это всегда хорошо», — цитирует Моуринью Mirror.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен». Начало – 23:05 мск.