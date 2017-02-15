Агент Петреску: ощущение, что руководство «Кубани» намеренно рушит клуб

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, прокомментировал ситуацию в краснодарской команде, которая испытывает большие финансовые трудности.
«Общался с финансовым директором «Кубани» буквально в этот понедельник. Было в очередной раз сказано: «Денег нет». Ощущение, что руководство клуба специально рушит клуб. Новые люди обычно приходят, чтобы что-то построить, а не сломать. В «Кубани» всё наоборот — кажется, что управляют люди, ничего не смыслящие в футболе.
Решение спора с Петреску должно кончиться тем, что клуб вынудят заплатить, но они могут намеренно довести клуб до банкротства, на это, видимо, и рассчитывают. Есть ощущение, что всё это делается специально и руководство для того там и поставлено. Может, есть какой-то экономический интерес в этом. Но для российского футбола это точно минус. Иначе позицию «Кубани» понять никак не могу», — сказал Пырнэу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.