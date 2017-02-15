Переговоры «Челси» и Косты о новом контракте находятся в продвинутой стадии

«Челси» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Диего Костой. Переговоры находятся в продвинутой стадии, но все условия договора пока не согласованы, информирует Sky Sports. Текущее соглашение 28-летнего футболиста с лондонской командой истекает летом 2019 года.
В начале февраля появилась информация, что Коста достиг соглашения с китайским клубом и будет получать € 30 млн в год. Испанец в ответ заявил, что СМИ «говорят слишком много чуши».
В текущем сезоне Коста забил 15 голов в 23 матчах за «Челси».