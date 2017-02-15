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Месси отменил поездку в Египет после поражения от «ПСЖ»

15 февраля 2017, среда. 17:31. Футбол
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отменил поездку в Египет после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня аргентинский футболист хотел посетить мероприятие в Каире, посвящённое кампании по борьбе с гепатитом C. Месси планировал из Парижа сразу вылететь в Египет, но изменил планы и вместе с командой вернулся в Барселону, чтобы приступить к тренировкам.

Во вчерашнем матче с «ПСЖ» Месси впервые в сезоне ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника.
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Лионель Месси
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