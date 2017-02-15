Азмун: я счастлив в «Ростове», а в «Ливерпуле» мог бы испортить свою карьеру

Иранский нападающий «Ростова» Сердар Азмун прокомментировал сообщения зарубежных СМИ, отправляющих его в различные европейские команды.
«Иранские СМИ порой пишут обо мне странные вещи. К примеру, одна иранская газета написала о намерении „Барселоны“ подписать со мной контракт. Это забавно. У меня не было никаких контактов с „Барселоной“. Я уже говорил, что у меня никогда не было предложений ни от „Барселоны“, ни от „Ювентуса“, ни от „Арсенала“.
Мне всегда нравился „Реал“, но сейчас я сфокусирован на „Ростове“, при этом у меня есть привлекательные предложения. Что касается разговоров о „Ливерпуле“, то представьте, что было бы, если бы я перешёл туда и не смог пробиться в стартовый состав. Это испортило бы мою карьеру. Я счастлив в „Ростове“ и наслаждаюсь жизнью здесь», — цитирует Азмуна Persian Football.