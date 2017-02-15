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175 лет назад 2016
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Адвокат: мне непонятно, почему в Европе недооценивают российский чемпионат

15 февраля 2017, среда. 18:56. Футбол
Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

«Краснодар» провёл двое сборов, в течение 10 дней они провели четыре матча, а значит, они хорошо подготовились к завтрашней игре. Эменике приехал в Краснодар, из тех, кто могут быть на слуху, — нет в составе Волкана Шена. Завтрашняя игра очень важна для обеих команд, не хотелось бы откладывать дела на второй матч, поэтому мы приложим максимум усилий для достижения победы.

«Краснодар» играет дома, не думаю, что они будут показывать контратакующий футбол. Дома они должны показывать больше, действовать решительнее. Мне как европейцу непонятно, почему в Европе недооценивают российский чемпионат. Мы занимаем четвёртое место в своём чемпионате, «Краснодар» занимает пятое место в не менее сильном первенстве.

Завтра будет очень интересная игра. В Краснодаре прекрасный стадион, и у меня одно пожелание — в городе, где построили такой стадион, должны построить не менее прекрасный аэропорт", — передаёт слова голландского специалиста корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.

Матч «Краснодар» — «Фенербахче» состоится в Краснодаре в четверг, 16 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Фенербахче Дик Адвокат
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15 февраля 2017, среда
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