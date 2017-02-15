«Динамо» в контрольном матче проиграло «Торпедо» из Кутаиси

В контрольном матче на сборе в турецком Белеке московское «Динамо» встречалось с «Торпедо» из Кутаиси.
Подопечные Юрия Калитвинцева потерпели поражение со счётом 0:1. Единственный гол на 30-й минуте встречи забил Георгий Кимадзе.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва, Россия) — «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — 0:1 (0:1)
Голы: Кимадзе, 30 (0:1).
«Динамо»: Лещук, Уилкшир, Дьяков, Белоруков, Калугин, Соснин, Сарамутин (Мендель, 75), Ташаев (Терехов, 46), Кузьмин (Обольский, 46), Маркелов (Темников, 60), Погребняк.