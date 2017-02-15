Шешуков подписал с «Балтикой» контракт до конца сезона

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Шешуков подписал контракт с «Балтикой». Соглашение рассчитано до 31 мая 2017 года, сообщает официальный сайт калининградского клуба.
Последним клубом Шешукова был тульский «Арсенал», с которым он разорвал контракт 14 февраля. Подписание 33-летнего футболиста стало первым для «Балтики» после назначения новым главным тренером команды Игоря Черевченко, ранее работавшего с Шешуковым в «Локомотиве».
На текущий момент «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 17 очков в 24 матчах.