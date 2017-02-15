«Олд Траффорд» стал свидетелем предложения руки и сердца

«Манчестер Юнайтед» помог паре Скотту Мэйдмену и Харриет Бёргесс, болеющим за команду, создать незабываемый вечер, сообщает пресс-служба клуба.
Скотт пригласил Харриет на якобы выигранную экскурсию по стадиону «Олд Траффорд» и его окрестностям, а сам договорился с клубом, что сделает девушке предложение. Когда они подошли к полю, Харриет встал на одно колено и предложил возлюбленной руку и сердце. Та с радостью согласилась. После этого Скотт и Харриет пригласили на ужин в клубное кафе. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович записал видеообращение к паре и пожелал им счастья от имени всей команды.
Скотт и Харриет познакомились именно на «Олд Траффорд» три года назад. Тогда они сидели рядом на Южной трибуне арены.
Видео также можно посмотреть здесь.