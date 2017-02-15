Караваев: «Ростов» — очень хорошая команда, но «Спарта» должна побеждать

Российский защитник чешской «Спарты» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом».
«Для меня это особенный матч, потому что он проходит в России. Кстати, в составе моего прежнего клуба – ЦСКА — я дебютировал в матче с жёлто-синими.
«Ростов» – очень хорошая команда, они достойно выступили в Лиге чемпионов, но завтра мы должны выходить и побеждать. Не важно, какая погода, все находятся в равных условиях.
Вернусь ли играть в Россию? Не могу ничего сказать о возвращении, я сосредоточен на игре за «Спарту», – приводит слова Караваева интернет-издание 161.ru.
Матч «Ростов» — «Спарта» состоится на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону в четверг, 16 февраля. Начало — в 21:00 мск.