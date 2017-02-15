Тренер «Спарты»: у «Ростова» есть игроки, которых я пригласил бы в свою команду

Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом», который состоится 16 февраля.
«На сборе в Испании мы провели ценный матч против „Зенита“, с футболистами такого уровня было очень важно сыграть. Стили „Зенита“ и „Ростова“ отличаются, но мы всё равно довольны.
Не буду никого выделять в составе соперника, но у них есть игроки, которых я с удовольствием пригласил бы в „Спарту“.
«Спарта» стала опытнее благодаря выступлениям в еврокубках, особенно в их весенней части. Команда немного обновилась, но если сравнивать ту команду и эту, то нынешняя заслуживает столь же хорошего результата", — цитирует Пожара официальный сайт пражан.