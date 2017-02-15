«Урал» соберёт команду фанатов, которые сыграют против основного состава клуба

«Урал» объявил о запуске реалити-проекта «11», где соберёт и подготовит команду болельщиков, которая в гала-матче сыграет против основного состава клуба перед началом сезона-2017/18.
«До 15 марта 2017 года любой болельщик может отправить заявку для участия в проекте. 20 марта футбольный клуб «Урал» просмотрит все заявки и отправит всем участникам, успешно прошедшим этот этап, письма с инструкциями.
Для определения игроков, которые попадут в итоговую команду, будут приглашены футбольные специалисты (тренеры и сотрудники селекционного отдела клуба). Просмотр пройдёт в футбольном манеже «Урал» в конце марта. После прохождения всех испытаний 20 человек, получивших суммарно наибольшее количество баллов, будут зачислены в команду болельщиков и попадут в финальную часть реалити-проекта «11».
Финалом реалити-проекта «11» станет матч с футбольным клубом «Урал», к которому будут привлечены игроки основного состава клуба. Согласно предварительным планам, матч пройдёт на спортивной базе «Бажовия» под Сысертью, где главная команда проводит втягивающий сбор перед началом нового сезона.
Команда болельщиков отправится на сбор на клубном автобусе. На одном из полей клубной базы состоится футбольный поединок – 2 тайма по 25 минут, — а после матча состоится неформальное общение финалистов проекта и футболистов «Урала», — сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Больше об условиях проекта можно узнать по ссылке