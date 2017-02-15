Моуринью: мама Погба хочет ничью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» высказал мнение относительно противостояния братьев Погба. За английскую команду выступает Поль Погба, а за французскую — Флорентин. По мнению Моуринью, данная ситуацию непроста только для матери игроков.
«Думаю, только мама Погба находится в немного непростой ситуации. Для неё невозможно выбирать. Я знаю от Поля, что его мама хочет ничью, но на следующей неделе один сын будет счастлив, а другой будет грустить. Проблемой это является для мамы. Они будут наслаждаться игрой друг против друга. Поль в предвкушении, Флорентин — тоже. Думаю, это хорошо», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен» состоится на стадионе «Олд Траффорд» в четверг, 16 февраля. Начало — в 23:05 мск.
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