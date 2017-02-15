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РФС отклонил ходатайство директора «Луча-Энергии» об отстранении от футбола

15 февраля 2017, среда. 21:14. Футбол
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал исполнительному директору «Луча-Энергии» Александру Голубчикову, ходатайствовавшему о приостановке или отмене своего отстранения от футбола.

«В соответствии со статьёй 35 и с частью 1 статьи 36 дисциплинарного регламента РФС в удовлетворении ходатайства Голубчикова А.В. об освобождении от дальнейшего исполнения или приостановлении спортивной санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности отказать», — сообщается на официальном сайте РФС.

Голубчиков в августе прошлого года был оштрафован КДК РФС на 100 тыс. рублей и лишён права заниматься любой связанной с футболом деятельностью на шесть месяцев за подделку документов и предоставление недостоверной информации.
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Луч-Энергия КДК
Новости. Футбол
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