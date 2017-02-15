Марадона: никто не смог мне объяснить причины этого шоу в СМИ

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона отреагировал на появившуюся сегодня утром информацию о том, что он в номере мадридского отеля вёл себя агрессивно по отношению к подруге, которая вызвала полицию, но не стала писать заявление. Полиция допросила Марадону и покинула отель.
«Хочу сообщить, что в Мадриде я наслаждаюсь временем в компании своей семьи и жду матча „Наполи“ в Лиге чемпионов. Мой адвокат Матиас Морла связался с местными представителями власти. Никаких жалоб ко мне нет, и никто не смог мне объяснить причины этого шоу в СМИ. Я отлично провожу время, а они пусть рассказывают свои истории», — написал Марадона в «Фейсбуке».
Марадона проехал в Испанию, чтобы 15 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» поддержать «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Ответная игра состоится 7 марта.