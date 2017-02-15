Руководство и игроки «Динамо» 1 марта проведут встречу с болельщиками

Руководство, игроки и тренерский штаб «Динамо» 1 марта проведут встречу с болельщиками команды на базе «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо». Мероприятие состоится в 16:15 мск и будет открыто для всех посетителей.
«Желающим прийти на встречу необходимо прислать заявку, отправив письмо с указанием ФИО по адресу fans@fcdynamo.ru до 26 февраля включительно. Проход на базу будет осуществляться по списку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Все пришедшие болельщики смогут задать свои вопросы руководству клуба. Те, кто не сможет посетить встречу, но хочет, чтобы его вопросы не остались без ответа, могут присылать их на указанную выше почту.
Адрес базы: Московская обл., городской округ Химки, микрорайон Новогорск, ул. Соколовская, вл. 8», — сообщается на официальном сайте «Динамо».