«Реал» — «Наполи»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Наполи» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Хамес Родригес, Бензема, Роналду.
Запасные: Касилья, Пепе, Начо, Ковачич, Иско, Васкес, Мората.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Диавара, Зелиньски, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Запасные: Кабрал, Маджо, Максимович, Аллан, Жоржиньо, Джаккерини, Милик.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 22:45 мск.
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