Джафар, который не подошёл ЦСКА, стал игроком «Балтики»

Нападающий Абдулла Джафар продолжит карьеру в «Балтике». Футболист из Буркина-Фасо перешёл в калининградский клуб на правах свободного агента и подписал контракт до 31 мая 2017 года, сообщается на официальном сайте команды.
В январе Джафар проходил просмотр с основным составом ЦСКА, но не подошёл «армейцам». После этого он тренировался в составе казахстанского «Актобе». Джафар начинал карьеру во Франции в академии «Саннуа». В 2016 году игрок номинировался на звание одного из лучших футболистов до 18 лет во Франции.