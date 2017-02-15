Луческу: не вижу причин, чтобы «Зенит» не был максимально готов к «Андерлехту»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча с «Андерлехтом» (16 февраля) в 1/16 финала Лиги Европы рассказал, почему питерский клуб отказался от проведения третьего сбора в Турции, а также поделился мыслями о товарищеских матчах сине-бело-голубых в зимнее межсезонье.
«К сожалению, пришлось отказаться от третьего сбора, который должен был пройти в Турции. Там должны были быть серьёзные соперники, но в этой ситуации мы, естественно, туда не поехали. Но мы нашли хороший центр, центр сборной Бельгии. Тренировались пять дней в хороших условиях. Не вижу никаких причин, чтобы команда не была максимально готова к завтрашней игре.
Почему сыграли так много товарищеских матчей? Когда на сбор поехали пять молодых игроков и пять новичков, однозначно, нужно было провести достаточное количество матчей, чтобы посмотреть и одних, и вторых. Многие из них играли не на своих позициях, в непривычных сочетаниях, и нужно было увидеть, как они взаимодействуют друг с другом. У меня всё это получилось, и я доволен.
Я думаю, что молодые игроки «Шахтёра», которые приходили к нам, не набрались бы достаточного опыта, если бы не проводили 22-25 товарищеских матчей. Только в этих играх можно показать себя. Сложно было бы молодого футболиста, который ещё не знает всех принципов ведения игры, поставить на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата или кубка. Но эти игры ни в коем случае не мешали нашей подготовке. Мы тренировались вне игры.
Вся программа, которая была намечена на сборы, была выполнена. Были лишь две-три игры, где я выставлял состав, приближенный к тому, что будет начинать официальные матчи. А во всех остальных были разные сочетания, разные позиции игроков, чтобы каждый из них привык к своему партнёру. Есть и другие вещи, которые я бы мог рассказать, но, думаю, нет смысла», — цитирует Луческу официальный сайт «Зенита».